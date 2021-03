33 Baugrundstücke in Fahrdorf : Losverfahren: Vergabe-Kriterien für Baugebiet „Bytstelle“ festgelegt

Die Gemeinde Fahrdorf hat das Verfahren für die Vergabe der 33 Grundstücke im Baugebiet „Bytstelle“ festgelegt.

Fahrdorf | Die Gemeinde Fahrdorf wächst: Im Baugebiet „Bytstelle“ beginnt in Kürze die Erschließung. Einstimmig befürworteten die Gemeindevertreter jetzt in ihrer jüngsten Sitzung die Auftragsvergabe für die Tiefbauarbeiten. Ein Dutzend Besucher nahmen an der Sitzung teil. Die Vergabe der 33 Baugrundstücke soll, für alle transparent, mittels Losverfahren in eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.