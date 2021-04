Fahrdorf : Corona-Testmobil kommt drei Mal pro Woche zum M&M-Center

Drei Mal pro Woche macht das Corona-Testmobil eines Schleswiger Apothekers am M&M-Center in Fahrdorf Station.

Fahrdorf | Ein alter Wohnwagen, ein Campingtisch und zwei Plastikstühle – fertig ist das Testmobil. Erstmals öffnete jetzt das Corona-Testmobil der „DocMare“-Apotheke in Schleswig auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Mühlenberg in Fahrdorf sein Fenster. 60 Abstriche an einem Tag Das Angebot zur Durchführung eines Antigen-Tests findet großen Anklang be...

