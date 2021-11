Evangelische Kirche Süderbrarup : 1,6 Millionen Euro: Neues Gemeinschaftshaus in Süderbrarup mit Spenden finanziert

Die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche hat das neue Gemeinschaftshaus in Süderbrarup mit Spenden finanziert und einen Treffpunkt für die Region geschaffen. An die Jugend und Familien wurde dabei besonders gedacht.

Süderbrarup | Das Gemeinschaftshaus der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche Süderbrarup ist fertig und bezogen. Das neue Haus im Südertoft mit einer Fläche von rund 800 Quadratmetern verfügt über einen großen Saal mit mobiler Trennwand, in dem rund 300 Menschen Platz finden. Außerdem gibt es eine Bühne, eine große Küche und mehrere Gruppenräume. Eine große Emp...

