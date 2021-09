Corona-Impfzentren schließen : Es bleibt nur noch wenig Zeit für Vollimpfungen in Kropp und Norderbrarup

Die Zahl der Impfungen ist in den beiden Impfzentren im Kreis Schleswig-Flensburg zuletzt deutlich gesunken. Jetzt ist das Ende der Einrichtungen absehbar – das hat Folgen für Impfwillige.

Kropp | Die Corona-Pandemie scheint noch längst nicht überwunden zu sein – aber die Impfzentren im Kreis Schleswig-Flensburg werden offenbar nicht mehr gebraucht. Die Einrichtungen in Kropp und Norderbrarup sind am 26. September letztmalig in Betrieb, danach müssen sich Impfwillige an ihren Arzt wenden oder eines der offenen Angebote von mobilen Impfteams in ...

