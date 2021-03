Burgsee von Schloss Gottorf : Erneut Nachwuchs für die Schleswiger Seeadler

Die Greifvögel vom Gottorfer Burgsee sind seit Sonntag wieder mit Füttern und Brutpflege beschäftigt.

Schleswig | Nach 39 Bruttagen, einen Tag später als erwartet, war es soweit: Am Sonntag konnte sich das Schleswiger Seeadler-Paar über den Schlupf des ersten Kükens in diesem Jahr freuen. Erneut waren die Greifvögel vom Gottorfer Burgsee damit schneller als die meisten anderen Seeadler in Schleswig-Holstein. „Zu sehen ist zwar noch nichts, aber das Verhalten der ...

