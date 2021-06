Täter wurde ermittelt : Entsetzen über die Zerstörungswut am Schleswiger Berufsbildungszentrum

Das Ausmaß der Zerstörung war erschütternd: Auf dem Gelände des BBZ Schleswig wurde nicht nur ein Bauwagen in Brand gesetzt, auch Gartengeräte, Material und Pflanzen wurden vernichtet. Der Täter wurde ermittelt.

Schleswig | In der Nacht zu Donnerstag, 10 Juni, wurde beim Berufsbildungszentrum in Schleswig ein Bauwagen in Brand gesetzt und vollständig zerstört. Dabei kannte die Zerstörungswut der Täter offensichtlich keine Grenzen. Sie legten nicht nur ein Feuer, das den Bauwagen ausbrennen ließ, sondern rammten unter anderem Küchenmesser in die Innenwände des Wagens, war...

