Draußen an der Schlei : Endlich Sonne: So nutzten die Schleswiger das gute Wetter

Nachdem es tagelang Sturm und Regen gab, ließ sich am Mittwoch endlich wieder die Sonne blicken. Diese lockte auch die Schleswiger nach draußen – besonders an die Schlei.

Schleswig | Nach Ylenia, Zeynep, Antonia und vielen Sturm- und Regentagen, hat sich am Mittwoch die Sonne auch in Schleswig mal wieder gezeigt. Das nutzten viele Schleswiger und Touristen aus: Sie spazierten mit Hund oder Kind an der Schlei entlang. So wie diese kleine Familie, die nach langer Quarantäne endlich wieder raus durfte. Zum Abschluss des Spaz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.