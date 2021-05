Ellingstedt : Gosch will seine Produktion ausbauen und modernisieren

Bürgermeisterin Petra Bargheeer-Nielsen freut sich positives Zeichen für den Standort Ellingstedt.

Ellingstedt | Eher beiläufig erwähnte Jürgen Gosch unlängst, dass er gedenkt, seine Fischfabrik in Ellingstedt neu zu bauen. Doch was genau Gosch am Standort Ellingstedt plant, bleibt vorerst noch im Dunkeln. Sein Manufakturleiter in Ellingstedt, Ole Ritters, ließ sich noch nicht in die Karten schauen, sagte nur so viel: „Es ist geplant, in Anbetracht der trotz der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.