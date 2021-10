Jubiläum einer Schleswigerin : Elfriede Riedel feiert ihren 100. Geburtstag: „Der Wikingturm hält jung“

Die Schleswigerin Elfriede Riedel blickt auf ein bewegtes Leben zurück und erinnert sich besonders gern an ihre Jugendzeit. Ihre Nachbarn im Wikingturm haben ihr zum 100. Geburtstag eine schöne Überraschung bereitet.

Schleswig | Als es am Donnerstag an der Tür von Elfriede Riedel im Schleswiger Wikingturm klingelt und ihr Sohn Thomas die Tür öffnet, steht Sönke Schloßmacher, der langjährige Hausmeister des Turmes, vor der Tür und hat eine besondere Überraschung dabei. Elfriede Riedel, die von allen nur „Elfi“ genannt wird, freut sich sehr über den unerwarteten Besuch an ih...

