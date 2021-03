Nach Eisdrama in Bollingstedt : Vorbildlich: Polizei lobt Eheleute für Rettung der vierjährigen Kinder

Die Ermittlungen der Polizei im Fall der in Bollingstedt eingebrochenen Vierjährigen dauern an.

Bollingstedt | Im Fall der beiden auf dem Mühlenteich in Bollingstedt ins Eis eingebrochenen Vierjährigen kommen die Ermittlungen der Polizei voran. Wie Polizeisprecherin Sandra Otte auf Nachfrage mitteilte, konnten mittlerweile die Ersthelfer befragt werden. Ein älteres Ehepaar hatte am Nachmittag des 10. Februar die beiden in Ufernähe eingebrochenen Kinder bemerkt...

