Landesförderzentrum Hören : Schleswig: Eisvergnügen auf dem Schulhof

Um den Schülern während der Corona-Zeit eine Abwechslung zu bieten, hatte Schulleiter Lars Krackert eine etwas andere Idee.

Schleswig | Für Lukas Jacob war es eine echte Premiere. Nie zuvor hatte der 16-Jährige in seinem Leben auf Schlittschuhen gestanden. Am Dienstagmorgen aber war es so weit. Zwar war die Angelegenheit wackeliger als er dachte, und anfangs musste er noch gestützt werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.