Sicherheit für Badegäste : Eine Notrufsäule soll am Fahrdorfer Bäckerstrand Leben retten

Während des Urlaubs in Mecklenburg-Vorpommern entdeckte der Fahrdorfer Fred Kinza eine Notrufsäule am Strand. Das wäre doch auch etwas für unseren Bäckerstrand, dachte er sich und wandte sich sofort an den Bürgermeister.

Fahrdorf | Im Notfall ist schnelle Hilfe gefragt. Jede Sekunde zählt. Doch was tun, wenn bei einem Badeunfall an der Schlei bei einem plötzlichen Herzstillstand kein Mobiltelefon zur Hand ist? Am Fahrdorfer Bäckerstrand an der Schlei eine Notrufsäule der Björn-Steiger-Stiftung aufgestellt worden, die schnelle Hilfe von Fachleuten garantiert. Tipp für den Bürg...

