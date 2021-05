„Olschewski's“-Grundstück : Ein neuer Parkplatz am Schleswiger Stadthafen

Eigentümerin Burgis Sophie Henningsen rechnet mit Platz für bis zu 17 Autos.

Schleswig | Jahrelang hatte es leer gestanden. Im vergangenen Herbst wurde das ehemalige Hotel-Restaurant „Olschewski’s“ an der Ecke Hafenstraße/Knut-Laward-Straße schließlich abgerissen. Viele Schleswiger fragten sich seitdem: Was wird aus dem rund 500 Quadratmeter großen Grundstück in 1A-Lage? Die Antwort: ein Parkplatz. Weiterlesen: Das „Olschewski’s“ wird ...

