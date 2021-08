Jugendanstalt Schleswig : Zehn Quadratmeter mit Bett und Fernseher: Vom Leben hinter Gittern

Enes Kaqi sitzt zum zweiten Mal im Gefängnis. Der 24 Jahre alte Albaner ist wegen schweren Raubes verurteilt worden. Weil er gegen Abschiebevorgaben verstoßen hat, sitzt er nun erneut hinter Gittern.

Schleswig | Eigentlich war Enes Kaqi (Name von der Redaktion geändert) wieder frei. Trotzdem sitzt der Albaner jetzt an einem Tisch in der Jugendanstalt Schleswig. Er berichtet von seinem Leben und warum es mit der Freiheit nicht geklappt hat. Im Jahr 2017 wurde er zu zwei Jahren und zehn Monaten Jugendhaft verurteilt. Er ist wegen schweren Raubes verurteilt w...

