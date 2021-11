Wirtschaft in Schleswig-Flensburg : Edeka übernimmt Schleswiger Real-Markt – Eröffnung soll im Mai 2022 sein

Lange war unklar, was aus der Schleswiger Real-Filiale wird. Nun also übernimmt Edeka den Standort an der Flensburger Straße und hat auch eine gute Nachricht für die Mitarbeiter.

Schleswig | Lange Zeit herrschte Unklarheit, was nach dem Verkauf der Real-SB-Warenhäuser aus dem Schleswiger Standort an der Flensburger Straße wird. Zunächst war eine Übernahme der Filiale durch Kaufland im Gespräch, doch nun ist klar: Edeka übernimmt das SB-Warenhaus. Langfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel größere Umbauten, erfolgen im Laufe der Zeit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.