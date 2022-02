Stadtwerke Schleswig : E-Mobilität: Preise bleiben stabil, Ladestationen werden noch ausgebaut

Die Preise an den Ladestationen für E-Autos in Schleswig sollen stabil bleiben. Die Stadtwerke SH planen auch die Aufstellung weiterer Ladesäulen. Zudem gibt es ab jetzt auch noch Prämien für E-Auto-Besitzer.

Schleswig | Die Energiekosten steigen derzeit in fast allen Bereichen, und in einigen Regionen wurden in diesem Zuge auch die Preise an den Ladestationen für E-Autos zum Teil deutlich erhöht. Für Klimaschützer ist das das falsche Signal zur falschen Zeit. In Schleswig sollen die Preise an den E-Ladestationen der Stadtwerke SH hingegen erstmal stabil bleiben: „Wir...

