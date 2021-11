Nach Unfall in Ellingstedt : Drogen, Mutprobe, weitere Tote? Polizei Räumt mit Gerüchten auf und warnt

Der Unfall in Ellingstedt bewegt ganz Schleswig. Die Polizei habe dafür Verständnis, warnt aber vor falschen Erzählungen und deren möglichen Auswirkungen.

Schleswig | Nachdem bei einem Unfall am vergangenen Wochenende in Ellingstedt zwei junge Frauen ums Leben kamen sowie vier junge Männer schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden, kursieren in Schleswig und Umgebung zahlreiche Gerüchte. „Ich warne ausdrücklich vor diesen Erzählungen“, sagt Polizeisprecherin Sandra Otte dazu auf Nachfrage unserer Redaktion. ...

