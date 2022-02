Grabstein-Schmuck entwendet : Dreiste Diebe stehlen Grab-Verzierungen auf dem Kropper Friedhof

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von Gräbern auf dem Kropper Friedhof Verzierungen entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

24. Februar 2022, 14:50 Uhr

Kropp | Am vergangenen Wochenende (zwischen den 19. und 21. Februar) 02.22) wurden auf dem Friedhof in Kropp von zwei Grabsteinen Verzierungen gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Störung der Totenruhe, Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Von einem Grab wurde einer von drei Sternen entwendet. Dieser Stern war mit drei Fassungshaltern in dem Stein verankert und wurde offensichtlich gewaltsam herausgerissen. Der Stern war aus Bronze und mit Gold bemalt. Er hatte einen Durchmesser von etwa sechs bis acht Zentimetern.



Von einem weiteren Grab wurde ein acht Zentimeter hoher Bronzevogel gestohlen, der auf dem Grabstein saß und ebenfalls fest in dem Stein verankert war. Auch diese Grabzierde wurde gewaltsam von dem Grabstein abgerissen. Die Polizeistation in Kropp hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Personen auf dem Friedhof beobachtet, die mit diesen Diebstählen in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04624/4506680 oder per E-mail unter Kropp.PSt@polizei.landsh.de zu melden.