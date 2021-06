Ausgesetzt am Schloss Gottorf : Drei verwahrloste Katzenbabys gefunden – eines hat nicht überlebt

Ein Mitarbeiter der Landesmuseen hat die in Lebensgefahr schwebenden Kätzchen in einem Karton bei großer Hitze und ohne Wasser gefunden. Eines war zu geschwächt, es hat das Wochenende nicht überlebt.

Schleswig | Völlig abgemagert, ausgetrocknet und in Lebensgefahr hat ein Mitarbeiter der Landesmuseen auf Schloss Gottorf in Schleswig am Freitag drei kleine Kätzchen – versteckt in einem Karton – im Gebüsch gefunden. „Die Kätzchen waren in einem derart verwahrlosten Zustand, ich bin entsetzt, wie man Tieren so etwas antun kann“, erzählt Yvonne Wiegers-von Weg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.