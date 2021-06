Unfall in Dollrottfeld : Junge Frauen prallen mit Motorroller gegen Wand – Hausbesitzerin geschockt

Es war bereits das vierte Mal, dass ein Fahrzeug in das Haus in der Kurve in Dollrottfeld krachte. Die Hausbesitzerin ist in großer Sorge um die jungen Frauen.

Süderbrarup | Am Montagabend gegen 20.15 Uhr verunglückten zwei 16 und 17 Jahre alte Frauen mit ihrem Motorroller, wurden lebensgefährlich verletzt und mit dem Krankenwagen und dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht (wir berichteten). Sie fuhren in Richtung Kappeln, die Fahrerin verlor aus noch unbekannten Gründen in der letzten Kurve vor dem Ortsausgang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.