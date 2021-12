Digitalisierung an Schulen : Gemeinde Kropp will alle Geestland-Schüler mit iPads ausstatten

Für die Schüler jedes neuen 5. Jahrgangs der Geestlandschule sollen die Eltern ein iPad anschaffen. Die Gemeinde plant nicht, die Kosten zu übernehmen, will die Anschaffung aber bezuschussen.

Kropp | Alle Schülerinnen und Schüler der Geestlandschule in Kropp sollen mit iPads ausgestattet werden. Das haben die Gemeindevertreter bereits im Juni beschlossen. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung am Dienstag ging es nun um das Wie – also die Finanzierung. Die Tablets sollen die Schüler sowohl im Unterricht als auch zu Hause, beispielsweise für H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.