Urlaub in Schleswig und Umgebung : Die schönsten Stellplätze für Wohnmobile an der Schlei

Wer mit dem Wohnmobil an der Schlei unterwegs ist, findet zusätzlich zu Campingplätzen auch zahlreiche Stellplätze für sein Mobil. Die Auswahl reicht vom modernen Platz in Stadtnähe bis zur Wiese am Bauernhof oder Hafen.

Schleswig | Die Schleiregion erfreut sich gerade bei Campern zunehmender Beliebtheit. Kein Wunder, ist sie doch mit ihren idyllischen Dörfern, kleinen Yacht-Häfen und der zauberhaften Landschaft ideal für den Urlaub mit dem Wohnmobil. Es gibt vielfältige Wassersportmöglichkeiten sowie zahllose Rad- und Wanderwege und mit Schleswig und Kappeln auch viele Angebote ...

