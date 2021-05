Weiterer Abriss in Schleswig : Die Tage der psychiatrischen Zentralklinik sind gezählt

Das markante Hochhaus an der Friedrich-Ebert-Straße erlebt zurzeit seine letzten Tage.

Schleswig | Die Vorbereitungen für den Abriss des alten Martin-Luther-Krankenhauses laufen auf Hochtouren. Bis Ende des Jahres soll der gesamte Komplex an der Moltkestraße verschwunden sein. Bei einem anderen bekannten Schleswiger Klinik-Gebäude ist man indes schon einige Schritte weiter. Das ehemalige Psychiatrie-Hochhaus an der Friedrich-Ebert-Straße, in den 70...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.