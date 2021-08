Dorfverschönerung : Neuer Dorfmittelpunkt: Alle sollen mitreden

Der Plan, einen neuen Dorfmittelpunkt für Schuby zu schaffen, geht jetzt in eine spannende Phase: Am 14. August werden im Rahmen eines Festes Ideen für das weitläufige Gelände an der Bahnhofstraße gesucht.

Schuby | Dort, wo rund um das ehemalige Amtsgebäude Schubys neuer Treffpunkt (Arbeitstitel „Binannerkaamsteden“ = Zusammenkunftsstätte) entstehen soll, findet am Sonnabend, 14. August, ab 13 Uhr ein Fest mit Musik und Unterhaltung statt. Zwischendurch soll mit den Dorfbewohnern über die künftige Gestaltung des weitläufigen Geländes an der Bahnhofstraße diskuti...

