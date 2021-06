Open-Air vor Schloss Gottorf : Exklusiv-Konzert: Die Fantastischen Vier kommen im September nach Schleswig

Die Kult-Band spielt ein exklusives Konzert vor der Kulisse von Schloss Gottorf. Wer dabei sein will, kann jedoch keine Karten kaufen – sondern muss kreativ sein.

Schleswig | Gute Nachricht für die Musik-Fans in Schleswig und Umgebung: Die Fantastischen Vier geben sich Ende des Sommers auf der Gottorfer Schlossinsel die Ehre. Am Abend des 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, spielen sie dort ein exklusives Open-Air-Konzert. Exklusiv deshalb, weil am Ende wohl nur 1000 bis 1500 Zuschauer dabei sein werden. Nur fünf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.