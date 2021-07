Neue Wege gegen Fachkräftemangel : Die Ausbildung für Treia und Hollingstedt beginnt schon in Vietnam

Um dem Fachkräftemangel in seinen Senioreneinrichtungen zu begegnen, hat Timo Kux eine Firma in Vietnam gegründet - Osterhof Vietnam.

Hollingstedt | Es gab Zeiten, in denen Timo Kux händeringend auf der Suche nach Personal war. In seinen Senioreneinrichtungen Osterhof Hollingstedt und Osterhof Treia gab es die branchenüblichen Sorgen – Personalmangel. Inzwischen hat er das Problem zwar nicht gelöst, aber immerhin stark abgemildert. Während eines Urlaubs vor sieben Jahren in Vietnam machten ihn ein...

