Obdachlos in Schleswig : Der Mann aus dem Stadtweg: Warum Igor in Schleswig bettelt

Seit Monaten sitzt ein Mann – unaufdringlich, freundlich und schüchtern – im Stadtweg vor dem Durchgang zum Schlei-Center. Das ist seine Geschichte.

Schleswig | Sein Name ist Igor. Seinen Nachnamen möchte er nicht öffentlich nennen und mit einem Bild von sich möchte er nicht in die Zeitung kommen. Es ist ihm unangenehm, dass er andere Leute nach Geld fragen muss. Nachts schläft er unter einer Brücke, wo er nicht nass wird. Tagsüber sitzt er im Stadtweg am Durchgang zum Schlei-Center. Nimmt seine Mütze ab u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.