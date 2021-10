Vorweihnachtszeit in Schleswig : Wieder im Verkauf: Der Adventskalender des Fördervereins der Schleswiger Werkstätten

Hinter jedem Türchen warten Gewinne für Produkte oder Dienstleistungen der Schleswiger Werkstätten. Die Erlöse (5 Euro pro Kalender) kommen zu 100 Prozent den Beschäftigten der Werkstätten zugute.

