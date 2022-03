Rund 25 Autos : Demo gegen hohe Spritpreise: Autokorso rollt durch Schleswig

Mattis von Possel und Lian Zech haben einen Autokorso durch Schleswig veranstaltet. Die Auszubildenden halten die Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise für nicht ausreichend.

Schleswig | Am Samstag versammelten sich rund 25 Autos mit etwa doppelt so vielen Insassen, um bei einem gemeinsamen Autokorso durch Schleswig gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren. „Gerade wenn man in der Ausbildung ist und hier auf dem Land wohnt, kann man sich die Fahrt zur Arbeit kaum noch leisten“, sagt eine Teilnehmerin. Weiterlesen: Klima-Demo...

