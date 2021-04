Unterstützung für AWO : Delara Burkhardt spendet 1400 Masken für Bedürftige

Die SPD-Europapolitikerin Delara Burkhardt hat der Arbeiterwohlfahrt Schleswig einen Karton mit 1400 FFP2-Masken überreicht.

Schleswig | „Während sich andere an Schutzmasken bereichern, verschenke ich lieber Masken an die, die sie wirklich brauchen“, sagt die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt lächelnd, als sie einen Karton mit 1400 FFP2-Masken an Maren Korban von der Arbeiterwohlfahrt Schleswig (AWO) überreicht. Ganz ernst erklärt sie dann, sie wolle vor allem ein Zeichen für die ...

