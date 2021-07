SHMF in Schleswig : Trotz Schauer und Windböen: Virtuoses Konzert mit Starcellist David Geringas

Am Donnerstag hat ein Klassik-Open-Air-Konzert des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in Schleswig stattgefunden. Neben Verdi spielten die Musiker Werke von Richard Strauss, Tschaikowsky und Anatolijus Šenderovas.

Schleswig | Es ist wieder klassische Musik auf den Wiesen von Schloss Gottorf zu hören gewesen. Trotz des starken Windes und häufiger Regenschauer haben zahlreiche Schleswiger und Musikfans am Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in Schloss Gottorf teilgenommen. Das Konzert hat am 29. Juli stattgefunden und somit am Ehrentag des 75-jährigen Starcellisten Davi...

