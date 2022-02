Krieg in Europa : Das sagen die Schleswiger zu Russlands Krieg in der Ukraine

Angst, Entsetzen und Fassungslosigkeit: Putins Einmarsch in die Ukraine hat auch die Schleswiger getroffen. Viele Fragen bleiben offen.

Schleswig | Erst gestern hat der russische Präsident Putin seine Drohungen ernst gemacht: in den frühen Morgenstunden ist russisches Militär ist in die Ukraine eingedrungen, es herrscht Krieg in der Ukraine und damit in Europa. Danach häuften sich die Meldungen über Raketeneinschläge, Panzerattacken und Todesopfer. Kaum einer konnte durch die Nachrichtenflut nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.