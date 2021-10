Ausflugstipps für Schleswig : Ingo Harder verrät seine Geheimstipps für die Stadt

Er ist Stadtrat in Schleswig, Veranstalter des Stadtfestes und außerdem ein Urgestein der Stadt. Im Video zeigt uns Ingo Harder sein Schleswig. Was muss man in der Stadt gemacht, was gesehen haben?

Schleswig | Ausflugtipps für Schleswig: Das muss man in der Stadt gemacht haben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.