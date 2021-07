Imfpen gegen Corona : Das mobile Impfteam kommt nach Schaalby

Kein Termin erforderlich: Wer sich am Mittwoch in Schaalby gegen Corona impfen lassen möchte, kann einfach im Gemeindezentrum vorbeikommen.

Schaalby | Das mobile Impfteam kommt am Mittwoch, 7. Juli, um 9.30 Uhr zum neuen Gemeindezentrum, Schulstraße 8, in Schaalby und bietet Schutzimpfungen mit Astrazeneca gegen COVID-19 an. Diese Impfung ist für jeden kostenlos, eine Krankenversicherung ist nicht erforderlich. Interessierte müssen keinen Termin vereinbaren, sondern können einfach vorbeikommen. Geim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.