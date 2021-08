Kooperation mit Firma P-Labor : Das Stadtmarketing setzt auf einen „E-Moover“

Kleine Strecken innerhalb des Stadtgebietes sollen künftig umweltfreundlich mit einem E-Roller gefahren werden. Der hat dafür einen speziellen Aufdruck bekommen.

Schleswig | Der Trend ist auch in Schleswig spürbar: Umweltbewusste Mobilität ist weiter im Kommen. Und so schließt sich auch das Stadtmarketing dieser Bewegung an. Nachdem es in Schleswig bereits ein neues E-Carsharing-Angebot gibt und ein Prototyp einer elektrisch angetriebenen Fähre über die Schlei nach Haddeby fährt, kommt nun auch ein „E-Moover“ dazu. Wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.