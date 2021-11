Corona-Ausbruch in Treia : Bürgermeister Pählich: Eigentlich war das Fest schon abgesagt

Sieben Corona-Infektionen sind aus dem Fest der Vereine in Treia hervorgegangen. Dabei war das Fest eigentlich schon angesagt worden. Warum es dennoch stattfand, erklärt Bürgermeister Raoul Pählich.

Treia | Beim Fest der Vereine in Treia haben sich mindestens sieben Teilnehmer mit dem Corona-Virus infiziert. Dabei hatte die Gemeindevertretung sich im September dazu entschlossen, die Veranstaltung im Osterkrug in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden zu lassen. Stattdessen, so die Entscheidung, solle man lieber nach einer Alternative unter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.