Feuerwehr in Dannewerk : Wehrführer Gunnar Brast sagt Danke für 50 neue Schutzhelme

Die alten Schutzhelme waren in die Jahre gekommen. Jetzt gab es neue für die Dannewerker Feuerwehr.

Dannewerk | Einstimmig hatten Dannewerks Gemeindevertretung und Bürgermeisterin Anke Gosch die Anschaffung neuer Schutzhelme begrüßt, denn die Sicherheit der Brandschützer liegt ihnen am Herzen. An den alten Helmen hatte bereits der Zahn der Zeit genagt, einige waren schon seit 40 Jahre im Einsatz. Die Feuerwehr in Dannewerk wurde nun mit 50 neuen Sicherheitshelm...

