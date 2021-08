Haithabu und Danewerk : 1000 Besucher bei der Welterbe-Feier am Wikinger-Verteidigungswall

Rund 1000 Besucher zog es am Sonntag zur Welterbe-Feier am Danewerk-Museum. Dort konnten sie viel über das Weltkulturerbe erfahren und Spaß bei Vorführungen und Tänzen haben.

Dannewerk | Rund 1000 Besucher kamen am Sonntag zur Welterbe-Feier an der Waldemarsmauer in Dannewerk, erkundeten das Areal, informierten sich über das Welterbe und genossen den Tag bei schönem Wetter. „Endlich wird mal wieder was angeboten und es ist was los“, freute sich Saskia Christiansen (38) aus Schleswig mit ihrer Tochter Mathilda (2). Sie blieben gleich z...

