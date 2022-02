Entlang der touristischen Highlights : Dank Viking-Triathlon: Neue Erlebnistour durch Schleswig

Die ausgeschilderte Route führt an allen touristisch relevanten Punkten der Schleistadt vorbei – vom Dom entlang der Schlei bis zum Barockgarten.

Schleswig | Sie geht am Schloss und Barockgarten vorbei, am Dom, durch die Altstadt, entlang der Schlei und führt auch am Oberlandesgericht entlang: Die Laufstrecke für den Viking-Triathlon, der am 25. Juni erstmals in Schleswig stattfindet, hat auch aus touristischer Sicht viel zu bieten. Deswegen hat sie nun auch die Ostseefjord Schlei GmbH (OFS) als lohnenswer...

