Nach Dachstuhlbrand in Treia : Reetdachhaus ist unbewohnbar – Brandursache noch unklar

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz, das Haus retten konnten sie nicht. Die Bewohner sind in eine Ferienwohnung von Freunden untergekommen.

Treia | Stephan Peltzer, stellvertretender Wehrführer in Treia, war wohl einer der ersten Brandschützer, die am Sonntag einen Blick auf das brennende Reetdachhaus in Treia werfen konnten. „Wir wurden um 14.25 Uhr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert“, berichtet er. Auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus bin ich am betroffenen Haus vorbeigefahren und konnte schon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.