Umzug der Amtsverwaltung : „Coworking-Space“ in Süderbrarup: Pendlerhafen im neuen Amtsgebäude geplant

Nach dem Umzug der Amtsverwaltung in die Räume der Firma Team im Sommer 2022 sollen dort unter anderem auch Räume als „Coworking-Space“ genutzt werden. So soll der Pendelverkehr reduziert werden.

