Kindertagesstätte am Stadtfeld : Corona in Schleswiger Kita: 30 Kontaktpersonen getestet

Nachdem in der Schleswiger Kita am Stadtfeld drei Corona-Infektionen nachgewiesen wurden und 21 Kinder und drei Erzieher in Quarantäne mussten, sind jetzt die Testergebnisse der Kontaktpersonen da.

Schleswig | Wie die Stadt Schleswig und der Kreis Schleswig-Flensburg melden, sind die Corona-Tests der Kontaktpersonen von Kindern und Mitarbeitern der Schleswiger Kindertagesstätte am Stadtfeld alle negativ ausgefallen. Weiterlesen: Drei Corona-Infektionen in der Schleswiger Kita am Stadtfeld 21 Kinder und drei Erzieher in Quarantäne Nachdem am Freitag...

