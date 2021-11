Corona in Schleswig-Flensburg : Veranstaltungen abgesagt – wie das DRK Treia trotzdem Licht in den Advent bringt

Wegen Corona hat das DRK in Treia alle vorweihnachtlichen Veranstaltungen abgesagt. Um trotzdem Freude zu spenden, haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen – und viel gebastelt.

Treia | Auf dem Tisch in der Altenbegegnungsstätte in Treia sind unzählige kleine und große weiße Sterne aus Pappe ausgebreitet. Daneben stehen Kisten gefüllt mit filzummantelten Pflanzen, die mit zarten Lichterketten umwickelt sind. „Die Sterne werden auf eine Nadel gesteckt an deren Ende eine Perle schimmert. Und dann heften wir sie an die Stacheldrahtblume...

