Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Montag: Infektionen im Amt Arensharde schnellen in die Höhe

Nach einer Veranstaltung in Treia wird das Amts Arensharde zum Spitzenreiter der Corona-Infektionen im Kreis. Nur noch ein Amt verzeichnet keine Infektion.

Schleswig | Am Montag meldete der Kreis Schleswig-Flensburg 14 neue Corona-Infektionen. Übers Wochenende wurden 86 neue Fälle gemeldet: 45 am Samstag, 41 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 81,9 gestiegen. Landesweit liegt der Wert bei 73,5. Weiterlesen: 80 Prozent Impfdurchbrüche bei den über 60-jährigen Kreisbewohnern Nachdem am Donnerstag Corona...

