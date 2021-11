Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Donnerstag: Ein weiterer Todesfall und 46 neue Infektionen

Der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbene Kreisbewohner war 92 Jahre alt.

Schleswig | Am Donnerstag meldete der Kreis Schleswig-Flensburg einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handle es sich laut Kreissprecherin Martina Potztal um eine 92 Jahre alte Person. Damit steigt die Zahl der seit Pandemie-Beginn gemeldeten Corona-Toten auf 63 an. Darüber hinaus meldete der Kreis am Donnerstag 46 neue Corona-Infe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.