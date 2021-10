Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen nach den Herbstferien: Wo haben sich die Infizierten angesteckt?

In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 34 Infektionen gemeldet. Bei 18 von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hatte am Montag erneut fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Über das Wochenende waren es zehn – fünf am Sonnabend und fünf am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 16,8. Landesweit liegt der Wert bei 28,3. Weiterlesen: Inzidenz anhaltend unter 20 – ist Corona im Kreis vorbei? Keine Rei...

