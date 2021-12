Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen vom Wochenende: 52 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Aktuell befinden sind 585 Kreisbewohner in Quarantäne. Die Inzidenz liegt bei 100,2.

Schleswig | Am Wochenende hat der Kreis Schleswig-Flensburg 52 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 30 am Samstag und 22 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 100,2. Landesweit beträgt der Wert 167,5. Die Hospitalisierungsrate des Landes liegt bei 3,64. Lesen Sie auch: Reaktion auf mögliche 2G-Regel: Lange Schlangen vor Impfzentrum Seit P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.