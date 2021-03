Corona-Lockerungen ab 8. März : Schleswig: IGL freut sich auf Ladenöffnungen

Am Montag darf der Einzelhandel in Schleswig-Holstein wieder seine Läden öffnen – auch in Schleswig.

Schleswig | Dass der Einzelhandel ab Montag wieder öffnen darf, kam auch für die Schleswiger Geschäftsinhaber überraschend. Die Freude über diese Entscheidung der Landesregierung war dann aber umso größer. „Natürlich kam diese Nachricht in unseren Reihen gut an“, erklärte Christian Liesegang, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL) auf Nachfrage...

