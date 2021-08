Corona-Pandemie : Dr. Martin Jung: „Kinder sind oft anpassungsfähiger als Erwachsene“

Der Cherfarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Schleswig sagt, dass Heranwachsende mit Ansteckungsgefahr, Lockdown und Kontaktbeschränkungen besser zurechtkommen als Erwachsene.

Schleswig | Jeden Tag ist es das Gleiche: Man steht auf, setzt sich vor den heimischen Computer und fängt an zu arbeiten. Seine Kollegen sieht man höchstens in der täglichen Videokonferenz. Ansonsten bleiben die gewohnten Räume des eigenen Zuhauses. Nur ein Spaziergang bringt hin und wieder etwas Abwechslung in die pandemiebedingte Tristesse. Die Corona-Zeit v...

