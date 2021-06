Impf-Aktion in Schleswig : Corona-Impfungen im Jugendzentrum: Mobiles Impfteam bleibt auf Dosen sitzen

Ein mobiles Impfteam war am Montag im Schleswiger Jugendzentrum, um Impfwillige gegen Corona zu impfen. Doch die Nachfrage war nicht groß.

Schleswig | Am Montag war zum zweiten Mal ein mobiles Impfteam in Schleswig, um Impfwillige gegen das Coronavirus zu impfen. Im Gepäck hatte das Team diesen Montag dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca und diesmal wurde das Jugendzentrum (Juz) in der Innenstadt zur Impfstraße umfunktioniert. Weiterlesen: Bewohner im Friedrichsberg stehen Schlange für die C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.